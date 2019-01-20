肉包出境又入境 機長被罰20萬

2019年01月20日 04:10 中國時報 柯宗緯 、 廖德修 ／綜合報導 ／綜合報導

史上最貴肉包！長榮航空台籍機長18日晚間從上海飛抵高雄小港機場，入境時被防疫犬聞到有異味，檢疫人員查看發現1顆肉包，被依違反《動物傳染病防治條例》裁罰20萬元，該機長表示肉包是同事在高雄幫忙買的早餐，因沒吃完又從上海帶回高雄，但違反規定是事實，只能乖乖認栽。該機長當下立即繳清罰款後迅速離去。

另非洲豬瘟中央災害應變中心昨表示，本月17日在馬祖東莒犀牛嶼（無人島）岸邊發現一頭漂流上岸死豬，經採樣送家畜衛生試驗所，驗出非洲豬瘟病毒核酸呈陽性，基因片段與大陸分離病毒株相似度達100％。依地理位置研判，應是從大陸漂來。農委會防檢局循兩岸防疫通報機制通知大陸檢疫單位，請其要求業者做好豬屍處理。豬屍已焚燒掩埋，發現死豬的地點也已徹底消毒。由於無人島距離有養豬的南竿島很遠，應算是普通案例。

(中國時報)