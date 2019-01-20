防北京跳票 美要求定期審查

2019年01月20日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

去年6月，大陸國務院副總理劉鶴（前右）和美國商務部長羅斯（前左）在北京釣魚台國賓館進行貿易磋商。劉鶴將於本月底前往華府，與美方繼續進行談判。（美聯社）

為消弭陸美間的貿易不平衡，大陸提議未來6年大舉進口美國商品。圖為去年11月在上海舉行的首屆「中國國際進口博覽會」上，一些觀眾在美國福特汽車的展位參觀。（新華社資料照片）

瞭解陸美貿易談判情況的消息人士告訴路透，美國正在尋求「定期評估審查」大陸在承諾貿易改革方面取得的進展，並以此作為達成貿易協議的條件。如果美國認為大陸違反了協議，美國可能會再次訴諸關稅。

報導稱，美國貿易代表萊海澤要求對美陸兩國之間的貿易協定進行持續核查，「定期審查」據稱將是一個潛在的解決方案。而關稅威脅將被用來推進大陸貿易改革順利進行。美國貿易代表發言人則拒絕就「定期審查」的可能性置評。

重新聚焦 凸顯互不信任

「定期審查」的想法是在美國2018年5月進行談判後洩露出的，當時美方還沒有對價值500億美元的大陸商品徵收第一輪關稅。

當下美陸兩國均面臨關稅威脅，談判重新聚焦於「定期審查」，凸顯了兩國之間日益增長的不信任。川普政府曾指責大陸一而再、再而三地未能履行先前的承諾，實施美國所尋求的貿易改革。

上述消息人士表示，雖然大陸的貿易談判代表並不熱衷於美方提議的「定期評估審查」，但是美方這項提議也並未對此次談判帶來消極影響。

關稅威脅 企業潛在風險

全球兩大經濟體之間的貿易持續面臨關稅威脅，消息人士還表示，即使美陸兩國達成協議停止貿易戰，關稅的威脅也不會消失，受貿易戰影響的企業及資產投資風險也不會隨之消失。

美國總統川普和大陸國家主席習近平於去年12月同意貿易戰休兵90天，讓兩國談判代表有時間達成協議。美共和黨聯邦參議員查克·格拉斯利（Chuck Grassley）15日表示，美陸兩國中層級別的貿易談判上星期在北京結束，然而萊海澤在結構問題上沒有看到任何進展。大陸副總理兼首席談判代表劉鶴將於本月底訪問華府，與萊海澤和美國財政部長穆努欽進行下一輪會談。

(中國時報)