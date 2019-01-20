卡特提美日模式 設專家小組
美國前總統卡特18日出席在亞特蘭大舉行的陸美建交40周年研討會時表示，他將致函川普總統，呼籲對方與陸方建立一個6名專家組成的小組，尋求改善雙方關係的方法，在未來避免衝突。卡特說，這是他1970年代擔任總統期間，與日本建立友好關係的方法。
卡特認為，川普若能聽他的建議成立專家小組，未來將能從這些幕後顧問那裡獲益，美國和中國大陸的關係亦能因此得到改善。卡特強調，美陸關係是非常重要的雙邊關係，他期望兩國人民能克服當前彼此間的緊張關係，美陸兩國應繼續在相互尊重和包容的前提下，廣泛合作，互利共贏。
大陸駐美大使崔天凱當天也出席了這項國際研討會，他在演講中表示，現在比以往任何時候都更需陸美攜手共進，有必要為未來40年甚至更長遠時期的陸美關係樹立清晰框架。崔天凱說，去年12月1日習近平主席和川普總統達成共識，要共同推進以協調、合作和穩定為基調的陸美關係。他指出，改革開放初期，鄧小平先生提出要解放思想，實事求是，這一號召也適用於今天的陸美關係。他說，「40年前，是共同利益和責任讓我們走到一起；今天，也依然是共同利益和責任讓陸美關係繼續向前拓展。」
崔天凱表示，有一種謬見是，中國大陸一直在佔美國便宜。事實上，陸美關係一直都是互利共贏的。例如，美國GDP從40年前的2.63兆美元劇增至2017年的19.36兆美元，而2017年中國大陸的GDP是12.2兆美元。沒有證據表明美國在陸美關係中是輸家。他強調，陸美要加強合作，擴大共同利益，避免惡性爭鬥。
(中國時報)
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