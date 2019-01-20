零逆差 美沒這麼多貨賣大陸
據美國媒體報導，北京在最近一次的陸美談判中大讓步，未來6年要大幅增加進口美國商品逾1兆美元。美股聞訊應聲大漲。對此，大陸國關學者表示，依照此前大陸所承諾過的，大量購買美國農業、能源等商品可能性較大。不過他仍對目前外媒所揭露的訊息存疑，以「貿易逆差歸零」來說，除非美國鬆綁其高科技產品和技術出口大陸，才能真正減少貿易赤字。況且大陸也不可能一面倒讓步。台灣學者孫明德也對此存疑，「美國沒有這麼多東西賣給大陸。」
一位不願具名的大陸國關學者指出，雖然大陸本身市場龐大，是有空間擴大進口美國商品，如大豆等農產品，而大陸也有肉類供應等需求。另外也可能進口美國天然氣，這也符合大陸防止氣候變遷、改善空氣汙染的環境政策。
不過，該學者也說，單就貿易逆差來說，美國統計的三千多億美元，就比大陸海關統計的數字多出約一千億，這中間差距是美方「灌水」。尤其，美方又對大陸出口價值更高的高科技產品施以重重管制，要如何真正解決雙邊貿易逆差問題？他認為，其實根本原因是美方要遏止大陸崛起，發動貿易戰只是藉口罷了。
要在6年裡把美國對陸貿易赤字縮減至零，不只大陸學者認為困難重重，台經院景氣預測中心主任孫明德也認為這是不可能的任務，因為美國沒有這麼多東西賣給大陸。
孫明德認為，大陸靠大量對美採購，讓對美貿易順差降為零的作法，實際上不可行，因為美國沒有那麼多東西可以賣給大陸，就算加強對美農產品、能源的採購，也達不到這個數字。
孫明德預期，美中貿易戰未來可能從關稅戰轉為持久戰，因為加徵關稅產品再擴大對美也未必有利，未來雙方可能在人民幣匯率、科技、修改WTO規則等其他方面短兵相接，台商還是要分散風險。
(中國時報)
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