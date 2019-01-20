中興翻版 傳川普封殺華為
美國媒體引述消息人士透露，川普總統正準備發布行政命令，以國家安全疑慮為由，嚴格限制大陸國營電信公司在美營運，甚至不排除比照去年對付中興通訊（ZTE）的作法，徹底斬斷華為後路。華為高層則否認該公司受到大陸政府控制或涉及間諜活動。
據報導，目前行政命令尚未呈交給川普，其內容應不會直接點名華為或中興等公司，也不會直接禁止上述企業在美銷售產品。不過，命令將賦予商務部更大權限，以審查大陸等國營企業的產品和採購。
不具名人士透露，相關部門最快可能在下月向川普提交這項命令。命令內容將為商務部提供指示，以決定哪些企業或產品將受到審查。
曾在智庫蘭德公司任職的專家毛文杰（James Mulvenon）表示，川普政府可能在未來數周內發布行政命令，屆時恐讓華為難以為繼，「最嚴重的情況是，他們會祭出先前威脅對付中興的措施來對付華為，形同判華為死刑；最輕的狀況則是禁止華為在美銷售產品。」
川普政府封殺大陸電信公司的傳聞早已甚囂塵上。路透去年12月報導，川普考慮就陸企的問題發布國家緊急狀態令。還有消息指，川普政府已列出14家大陸電子大廠的管制名單，被業界稱為「死亡筆記本」，但名單並未公布。
華為渴望主導全球5G通訊領域，但美國官員懷疑其產品可能被用來刺探西方政府與企業。華為與中興也因被控企圖規避美國對伊朗的制裁，遭美國盯上。白宮國家安全會議發言人未證實是否正研擬命令，但發言人馬奇斯表示：「各政府部門正在合作，並與盟友及理念相近的夥伴聯手，以降低設置5G等通訊基礎設備的風險」。
(中國時報)
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