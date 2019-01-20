鴻海威州廠 稅款抵減飛了

2019年01月20日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

鴻海投資100億美元在美國威斯康辛州建新廠，去年6月風光動土，如今卻傳出鴻海因為去年雇用全職員工的人數未達標，確定不能適用最高可達950萬美元的「創造威州工作機會」稅款抵減。

《華爾街日報》報導，威州經濟發展公司（WEDC）的資料顯示，鴻海威州廠去年雇用全職員工人數為178人，根據雙方所簽的合約，該廠須至少雇用全職員工260人，才能適用前述稅款抵減。

WEDC執行長霍根說，為了保護威州納稅人的權益，合約規定鴻海若要扣抵稅款，年度創造出的就業機會數目一定要達標，以及允諾的資本投資到位，符合這兩個條件才行，然而「由於條件沒有達成，鴻海今年將不會享有任何稅款減免」。

不過WEDC也表示，鴻海今年如果能達到其所承諾的雇用人數超過2080人，仍可享有達標後的1910萬美元稅金減免優惠。

根據2017鴻海和威州政府簽訂的投資協議，鴻海須逐年實現特定創造就業承諾，才可享有州政府所提供的稅金抵免優惠。鴻海前先承諾，在威州設廠生產液晶面板，最終雇用1.3萬員工。威州目前勞力吃緊，失業率只有3%。

美媒報導，鴻海可能已延後威州廠的招募計畫。鴻海18日發聲明說：「鴻海仍致力於為威州創造1.3萬個工作機會，不過目前已經調整招募計畫的時間表。我們必須靈活因應多個變數，包括全球經濟情勢變化。」

(中國時報)