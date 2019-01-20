敞開大門 安倍歡迎各國入會

2019年01月20日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

日本主導的《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）19日在東京舉行首次部長級會議，會後發表共同聲明，重申CPTPP願意對理念相近的國家敞開大門，將繼續強力推進自由貿易，並對美國貿易保護主義抬頭表示擔憂。

安倍指不讓時針倒轉

首相安倍晉三則以東道主身分到場致詞說，「對於認同我們的理念，準備好接受TPP高標準的所有國家與地區，我們敞開大門」，期待有更多自由公正貿易的國家參加。他表示在保護主義的誘惑衍生之際，絕對不能讓時針倒轉，身為自由貿易的旗手，會全力以赴。

安倍說，作為今年20國集團（G20）峰會主席國，日本將不遺餘力地強化國際貿易體系，包括改革世界貿易組織（WTO）。

CPTPP於去年12月底生效，現有成員國包括日本、墨西哥、新加坡、紐西蘭、加拿大、澳洲、越南、智利、祕魯、汶萊和馬來西亞，目前已有7國完成國內批准程序。台灣政府已多次表達加入CPTPP意願，尤其盼能爭取參加第二輪談判。日媒報導，目前泰國、印尼、哥倫比亞及英國都有意加入。

由各國部長級官員所組成的「TPP委員會」，是此協定的最高決策單位。這次會議由日本經濟再生擔當大臣茂木敏充擔任主席，會中討論新會員入會程序、主席國輪流順序、成員國之間的糾紛處理程序等議題。

CPTPP是一個涵蓋5億人口，占全球國內生產毛額（GDP）13％的巨大自由經濟圈。其前身為包含美國在內的12國《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP），不過美國總統川普上任後，認為協定並不符合「美國優先」政策而決定退出，令TPP的籌組胎死腹中。

未來將大幅撤銷關稅

在美陸互相指責對方貿易政策並加徵關稅，全球保護主義聲勢擴大之際，CPTPP力爭建立能與之抗衡的自由貿易區，未來將撤銷區域內農產品及工業品逾95%品種的關稅。

(中國時報)