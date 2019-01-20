我符合CPTPP要求 爭取參與二輪談判

2019年01月20日 04:10 中國時報 楊孟立 、 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

日本首相安倍晉三指出，CPTPP向共享理念的全部國家開放，表示期待成員國的擴大。總統府發言人黃重諺說，對於安倍首相的說法表示歡迎，台灣也將持續爭取參與第二輪談判。

外交部表示，本次CPTPP部長級會議的進展及討論議題均有掌握，在會議後的聯合聲明中，各國與會部長重申CPTPP協定將開放予接受協定規範與標準的所有經濟體加入，並確認將透過上述新經濟體的加入，擴大協定的堅定決心。

外交部強調，我國推動經貿體制與國際高標準接軌，符合CPTPP對新成員的要求。

外交部指出，經過政府相關部會及駐外館處的努力，CPTPP成員國政府均充分瞭解我國爭取加入CPTPP的意願，我國亦將持續透過各種管道與各成員國各界溝通，建立互惠合作關係，爭取各國對我國加入的認同及支持。

其實我國在各國際場合都積極向日本發聲，爭取加入CPTPP的機會。前年與去年的APEC領袖代表宋楚瑜、張忠謀都向安倍晉三表達了台灣的態度，都獲得了對方正面且良好的回應。

蔡英文總統本月17日接見日本眾議院河井克行眾議員，席間再次強調，為了精進雙方的合作關係，誠懇地希望日方朋友能夠持續給予我們協助，支持台灣加入CPTPP。日本是CPTPP最關鍵的經濟體之一，日本政府的支持，對台灣有格外重要的意義。台灣政府已經多次表達積極參與CPTPP的意願，尤其希望能夠爭取參加第二輪談判。

(中國時報)