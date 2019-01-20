吳敦義讚九二共識對台最好
國民黨主席吳敦義19日下午到台南參加選舉感恩茶會，會中除感謝黨工與支持者，也再次強調，目前對台灣最好的決策是九二共識，有九二共識才能維持和平穩定發展。
吳敦義致詞指出，這2年多來台灣的經濟不好，民進黨政府確實對不起台灣同胞，如果國民黨2020年重新執政，首先要「廢東廠」，接下來是全民拚經濟，讓百姓賺大錢，百姓很認真用心打拚，如果政府的政策好，就較容易打拚，兩岸若是穩定和平，很多工作都可以解決。
吳敦義舉例說，民國99年與大陸簽ECFA後，539項早收清單帶來龐大貿易、觀光收益；開放大陸觀光客後，也增加相關產業的收入，很多大陸、日韓歐觀光客都是因為兩岸和平才敢來觀光。
吳敦義強調，「九二共識、一中各表」，可以保持中華民國獨立主權的尊嚴，又可以讓雙方和平穩定來往，因此對台灣最好的決策是九二共識，有九二共識才能維持和平穩定發展，「貨銷得出去、觀光客進得來，這才是拚經濟」。
會後媒體詢問，外傳國民黨試圖解套，研議推出九二共識2.0版，吳敦義表示九二共識是歷史事實，不可能隨便改變，一旦修改，以後可能還會有3.0版，因此目前沒有所謂的2.0版。
至於未來是否會率領國民黨籍15位縣市長訪問大陸，吳敦義也說，直到現在為止並沒有這個計畫，將來會不會有機會，要看未來的發展。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。