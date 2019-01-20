國共論壇 可能520後擴大舉行
2020總統大選逼近，今年國共論壇何時舉辦也備受關注，如今傳出國民黨大陸事務部主任周繼祥繼上月北京行後，前兩天再飛北京進行相關洽談。對此，國民黨文傳會代理主委唐德明表示，周繼祥主要是參加一些台商活動，當然也會跟大陸涉台相關人士見面，而國共論壇雙方互相交換意見「一直都有」，是否能順利往下走，就要看情勢變化及雙方接觸的情形。
國民黨「太陽」們角逐2020總統大選動作不斷，日前傳出黨主席吳敦義透過周繼祥積極與對岸溝通，有意在5月20日後《國家機密保護法》3年管制期期滿後，率縣市首長集體登陸參與國共論壇，確立兩岸論述；國民黨則透過新聞稿澄清，目前並無此項規畫，「現在談論此事言之過早」。
不過，有黨政人士透露，今年國共論壇確實正在規畫當中，時間點會落在520之後，因吳敦義屆時就可解除被限制的身分；且由於論壇已經兩年停辦，今年可望擴大規模進行。
黨政人士也分析，屆時也可能會與國民黨內總統初選撞期，如果國民黨總統候選人已出爐但並非吳敦義，是否會由吳敦義帶隊也有待商榷，畢竟一般而言，陸方要見的是足以影響兩岸局勢的人。
由國民黨和共產黨聯合主辦的「兩岸經貿文化論壇」過去俗稱「國共論壇」，在2016年轉型為「兩岸和平發展論壇」，吳敦義上任後更名為「兩岸論壇」。
黨政人士指出，國共論壇為國民黨和對岸交流長久以來的慣例，儘管國民黨淪為在野黨，但如今官方不通，國共論壇就變成很重要的管道。
(中國時報)
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