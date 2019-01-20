2次川金會 敲定下月底登場

2019年01月20日 04:10 中國時報 黃菁菁 ／東京19日電 ／東京19日電

美國白宮18日（台北時間19日）正式宣布，川普總統與北韓領導人金正恩將於2月底舉行第2次高峰會談，場地待日後宣布。

這將是2018年6月在新加坡舉行首度的川金會以來，第2次的美朝高峰會談。北韓允諾推動的完全無核化具體進展到什麼程度，乃這次會談的焦點，其結果也將帶給東亞的安全保障局勢莫大的影響。

白宮發言人桑德斯18日下午發布聲明稱，川普總統當天在白宮接見了金正恩的親信、北韓勞動黨副委員長金英哲，兩人就朝鮮半島無核化以及川金第二次峰會，進行了約1個半小時的會談。桑德斯說，兩人談得很愉快，會談也很有建設性。

不過桑德斯說，美國將繼續保持對北韓的壓力和制裁，直到朝鮮半島實現全面與可驗證的無核化為止。她還說，美方從北韓釋放人質和其它舉措中，看到了誠意。

另外，美國國務院發布消息稱，金英哲18日上午還與美國國務卿蓬佩奧在下榻的飯店舉行約1小時的會談，協調有關第2次川金會的日程和場所，並決定召開時期。

川普寫給金正恩的書信裡提及，希望在越南或泰國舉行第2次會談。據傳，第2次的川金會可能在越南中部的峴港或首都河內舉行。越南總理阮春福已公開表示，願意接待兩位領導人。他說，川金若決定在越南進行第二次會面，越方將盡力確保峰會圓滿舉行。

(中國時報)