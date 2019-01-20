手握鑰匙 敘利亞難民想回家

2019年01月20日 01:48 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

來自敘利亞伊德利卜省的難民哈馬修，在塞浦路斯難民營隔著鐵絲網親吻其中一個兒子。（美聯社）

敘利亞內戰從2011年爆發至今，尚未畫下休止符，該國無數人民因此流離失所。根據聯合國難民署最新資料，有註冊的敘國難民人數總共達到566萬人，占該國人口將近31％。這些難民之中，0歲至11歲者占將近33％，一些孩子才剛出生就失去家園。

幼女挖溝渠 讓螞蟻躲空襲

去年4月，敘利亞首都大馬士革郊外東古塔區的杜馬鎮，遭到政府軍疑似使用化學武器攻擊，造成70名平民婦孺死亡。數百名鎮民撤離到敘利亞北部阿勒坡省的阿波爾難民營。

與家人棲居在此的烏努爾女士回憶，當時有人大喊有化武，隨後聽見大砲和飛彈轟炸的聲音。那時她感覺自己喉嚨緊繃、四肢變得軟弱無力，幾乎無法集中力量抓住女兒的手臂，帶她們爬上樓梯。

烏努爾說有一對雙胞胎女兒，名叫瑪薩與瑪拉斯，她們才7歲。烏努爾說，聽到其中一個女兒用哀傷的語調對裝在盒子裡的洋娃娃說，「你可能會窒息，但你不會被炸彈炸到」。烏努爾表示，革命開始時，女兒才兩個月大。現在她們失去家園，不知道什麼是純真或寬容，眼睛裡看到的只有鮮血、屍體與傷者。她們還在帳篷旁邊的沙地上挖一條溝與一條隧道，說是要給螞蟻躲避空襲用的。談到未來夢想，她們說想成為醫生，這樣就可以拯救受傷的孩子。

老婦葬親人 已多到數不清

23歲的難民德韋西抱著不滿3歲的女兒，拇指與食指握著家裡的鑰匙說，「也許有一天能夠回家」。這也是所有難民的夢想，他們都希望有一天命運會改變。

由18歲孫子攙扶、彎腰駝背且拄著拐杖的68歲女士法利齊說，「我不想家，要是想的話，就會很痛苦」。法利齊說，在這幾年戰爭中，她埋葬的親人多到自己記不得，包括兒子和兩名孫子。被問到戰爭發生前最美好的回憶時，她說，「星期五的時候全家團聚，所有的孩子跟孫子，每個人都活著」，這時她終於情緒崩潰，再也無法抑制傷痛。法利齊盡力掩藏淚水，天性好客的她想邀請記者喝茶，但問題是：她沒有家。

東古塔區一名反政府人士巴卡里，他的孩子也是在戰爭爆發時出生。他說，「我女兒不知道普通的家庭生活是什麼樣。她沒吃過香蕉，不會分辨水果。她唯一會分辨的是戰鬥機與炸彈的聲音」。

三代淪難民 巨大創傷難癒

內戰兩年後，57歲的薩爾汗女士與家人逃到約旦，一家三代淪為難民。他們勉強在這裡開始新生活，送孩子到新學校，做生意餬口。炸彈把她孫女炸成殘廢，保護孫女成她的使命。

薩爾汗的兒子諾曼說，他剛剛落腳約旦的時候，還會和其他敘利亞人一起開玩笑，幾天之後就會回家，頂多一個月。現在他們的笑話是，會不會15年後他們還在這裡，然後跟巴勒斯坦人一樣還在說回家的事。

在土耳其靠近敘利亞邊境的阿爾阿瑪醫院擔任志工的敘裔美籍外科醫生比斯瑪表示，「這場戰爭在一個世代的敘利亞人心裡留下巨大的創傷，他們的成長過程與思考都會受影響」。

(中國時報)