射殺美傳教士 桑提內爾人曝光
去年11月，一名美國華裔青年傳教士登上印度洋的「北哨兵島」（North Sentinel），試圖向島上土著「桑提內爾人」（Sentinelese）傳教，孰料慘遭弓箭射殺。事件讓這個號稱最與世隔絕，從未開化的土著民族成為焦點。
與世隔絕 靠漁獵生活
27歲的約翰‧艾倫‧周抵達位在孟加拉灣的印度聯邦屬地安達曼－尼科巴群島後，亟欲登上被印度政府列為禁區的北哨兵島。他花錢買通7名漁夫把他載到島附近，讓他划獨木舟過去。正當他成功上岸時，桑提內爾人的箭旋即如雨點般射向他，他當場倒地身亡。
北哨兵島面積約72平方公里，屬熱帶氣候，植被茂密，周圍海域氣候多變。島嶼周圍環繞著珊瑚礁，一年中只有兩個月船隻能夠靠近海岸。桑提內爾人可能已經在這裡生活了6萬年。據推測，他們是從附近島嶼一次性遷徙到達該島，或者是在漫長的歲月裡多次遷徙來的族群融合成的民族。
他們屬於安達曼－尼科巴群島中，唯一未曾與外部世界接觸過的部落，也是世界上僅存的少數「未接觸部落」（uncontacted peoples）之一。「未接觸部落」指的是與現代文明完全隔絕、並保留著傳統生活模式的遺世民族。桑提內爾人至今仍過著舊石器時代的漁獵採集生活，並堅持不與外面的世界接觸。
桑提內爾人屬於尼格利陀人（Negrito），尼格利陀人又被稱為矮黑人，是東南亞的半遊牧民族，也是世界上平均身高最矮的民族之一。不過有目擊報告指出，桑提內爾人的身高遠遠超過矮黑人的標準，男性身高達180公分，女性為160公分。
桑提內爾人保持著漁獵、採集的生活方式，沒有證據顯示他們發展出農業或者懂得生火。這個民族究竟有多少人口也是個謎，估計數量在40人到接近500人之間。印度2001年的人口普查記錄有39名桑提內爾人，包括21名男性和18名女性，2011年只記錄15人。
桑提內爾人不知道什麼是金屬，他們原始的免疫系統只能適應島嶼的生存環境，外來者的一次咳嗽可能就會要了他們的命。由於桑提內爾人對外界充滿強烈敵意，印度政府規定任何人禁止進入北桑提內爾島方圓20公里之內，這也是為了保護桑提內爾人的生命安全。
強烈仇外 總人口成謎
外界第一次接觸桑提內爾人是在1880年，英國軍官波特曼率領一支武裝探險隊登島。1974年初，一支國家地理電影團隊來到北哨兵島，打算拍攝一部紀錄片。他們在沙灘上留下許多禮物，包括椰子、活豬、塑膠汽車與鋁製炊具，卻遭到桑提內爾人多次射箭攻擊，紀錄片導演的左大腿中箭。
(中國時報)
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