野外解放荒唐 嬌妻走人、女娃告爸

2019年01月20日 01:48 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

真實故事改編的印度寶萊塢電影「廁所愛情故事」，講述一名高教育程度的女子嫁到農村後，才發現夫家沒有廁所，她難忍而鬧離婚。印度雖為世界大國，卻有超過半數人口在戶外便溺，令人難以想像。

女被性侵 時有所聞

俗語說「人有三急」。遇到內急，印度人最常見的是到戶外就地解決。根據聯合國估計，印度有約6億人都在戶外便溺，排泄物汙染水源和土地，讓病菌肆虐。每年有近14萬人因為傳染病死亡。

不像印度男性可以隨處找地方「解放」，家中沒有廁所給女性帶來很大的困擾。她們只能在天黑後，到人煙稀少處上廁所，卻增加被性侵的風險，女性因而結伴行動。白天則盡量少喝水，或者把尿憋住。

2014年8月，印度總理莫迪在上任後首次獨立日演講中承諾，未來4年內為印度每戶家庭建廁所和打擊性暴力問題。他說，「已經是21世紀，可是我們的女性仍然沒有尊嚴，她們必須到野外上廁所，而且要等到天黑才可以去。因為這種情況，你能夠想像她們會遇到多少問題嗎？」

清潔印度 受阻傳統

同年10月，印度政府發起為期5年的「清潔印度運動」，旨在改善農村與城市公共環境衛生，計畫投入300億美金新建1200萬間公共廁所。

然而，這項政策遭遇強大的阻力。近日一項研究發現，印度鄉下居民仍有89％在戶外便溺，原因是他們既不願意清理廁所，也不願意家裡附近有廁所。研究者說，這種觀念源於印度根深蒂固的「種姓制度」，以及對「賤民」的厭惡。處理排泄物傳統上被視為不潔之事，而清廁所與排水溝穢物，數百年來是專屬於賤民的工作。

最近一名印度女性爭取家中要有廁所的新聞登上國際媒體。主角是坦米爾納杜邦阿姆布爾市的7歲女孩哈妮法。她家沒廁所，每次都要到外面解決。但是她覺得這樣很羞恥，被別人看到的感覺很不舒服。

奇招見效 美夢成真

有一天哈妮法發現別人家中有廁所，她很希望家裡也能有一間，便要求爸爸在家裡也蓋間廁所。當時爸爸答應，只要她好好上學，就會蓋廁所。可是過了幾年，爸爸依然沒有兌現承諾。

去年12月，哈妮法在媽媽陪同下帶著自己的獎狀獎牌與控告書去警察局。控告書寫道，「自從幼稚園以來，我在班上的成績都很好」、「現在我已經小學二年級了，我爸還是只會嘴巴說說。這是一種詐欺行為，請逮捕他」。哈妮法還和警方說，假如不能逮捕，她希望強迫爸爸立下契約，寫下什麼時候廁所會蓋好，還要簽名。

哈妮法的爸爸艾山奴拉得知被女兒控告感到啼笑皆非。他解釋，廁所已經蓋了一半，但因為失業缺錢所以無法完成。而且他曾經兩次向相關單位以「清潔印度運動」為名申請蓋廁所經費，但都沒有下文。

哈妮法的奇招贏得警方與政府的同情支持。當地官員計畫籌錢在她居住的社區興建500個廁所。哈妮法得知後很高興，總算與爸爸握手言和。

(中國時報)