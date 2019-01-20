細數銀幕乾旦 他比女人還女人

2019年01月20日 04:10 中國時報 本報訊

轟動一時的電影《霸王別姬》，近期修復版重新上映，已故男星張國榮在電影裡飾演一名京劇演員，演出經典《霸王別姬》老戲，扮相絕美。（甲上娛樂提供）

兩岸京劇近年密切交流，對岸名角後人開枝散葉，台灣劇校持續扎根，新編京劇亦不斷推陳出新。然而在百年前的梨園卻是男人的天下，男扮女裝演出女性角色的乾旦，比女人還有女人味。近期因《霸王別姬》修復版重登銀幕，勾起許多戲迷的回憶。且聽專家細數乾旦風華，及其雌雄莫辨的精湛藝術與心路歷程。

(中國時報)