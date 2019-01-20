電影脫離現實 戲曲貼近真實

2019年01月20日 04:10 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

一代京劇大師梅蘭芳，是四大名旦之一，也是梅派創始人，他為旦角表演樹立典範，至今仍是後人爭相學習的對象。電影《梅蘭芳》以他的京劇人生為藍本，劇中隨處可見的臉譜、扮相、戲服、道具等元素，戲曲色彩濃厚。然而，陳彬表示，電影的處理手法，稍微遠離歷史，也和戲曲演員的真實生活不太相符，「像是把原本中餐的食材，煮成西餐。」

陳彬舉例，有段梅蘭芳腳穿彩鞋被釘子扎到，在地上留了一攤血，卻還是撐著上台演出的段落，「或許劇中是想要表達他的敬業，但彩鞋的厚度並不高，假如要流出那樣的血量來，得是多長的釘子？如果是踩到那麼長的釘子，其實不大可能繼續上台演出。」

電影中還有京劇老生孟小冬和梅蘭芳對唱的段落，孟小冬對梅蘭芳說：「在台下看您，怎麼看都是個男的。」梅蘭芳則回應：「在台下看你，怎麼看都是女的。」這段聽起來如同男女調情的台詞，陳彬表示，也相當出戲，「只要是學戲曲的人，都會知道彼此的行當、表演定位在哪裡，不太可能對彼此說出這樣脫離現實的話。」

(中國時報)