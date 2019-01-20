要媚不能妖京劇藝術要求高

2019年01月20日 04:10 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

京劇裡男扮女裝的乾旦角色，因雌雄莫辨而呈現出謎樣魅力，吸引觀眾心，在電影《霸王別姬》裡，就出現以霸氣、把玩心態接近乾旦演員的大爺角色。享譽兩岸、台灣少數乾旦演員之一楊瑞宇表示，在舊時封建時代，乾旦在戲班裡，的確容易被當「女人」看待。

楊瑞宇現年27歲，畢業於中國戲曲學院，他表示，乾旦表演最難之處，在於作為一名男性，必須詮釋女性肢體和樣貌，卻又不能演過頭，演成四不像，「演多了，別人不覺得你像女性，反而有妖氣，我的老師告訴我，必須表現女性的可愛和漂亮，但不是展現妖氣。」

楊瑞宇表示，舊時代性別不平等，女性不得上台演出，才有男扮女裝的旦角出現，而且受到歡迎，「反觀在社會風氣開放的現代，乾旦藝術式微，不再像過去那麼活躍，是值得討論的現象。」

陳彬表示，擔任乾旦演員並不容易，有時得克服心理狀態，「有人條件好，天生有嬌媚的姿態，但並沒有想要往這個行當發展，有人想學，卻因為身形、聲嗓等條件不適合。」陳彬指出，乾旦演員由男人演女人，「能展現出剛柔並濟的可能性，形成獨特的表演面貌。」

(中國時報)