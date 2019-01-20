電影中的京劇練功篇－ㄔ說成ㄘ 戒尺攪舌痛到念對為止

2019年01月20日 04:10 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

已故男星張國榮代表作《霸王別姬》，既呈現了清末民初的戲班面貌，劇中也透過男扮女裝的乾旦角色，探討性別認同議題，飾演程蝶衣的張國榮，自小一直把唱詞「我本是女嬌娥」唱成「我本是男兒郎」，惹來師兄以煙桿涮嘴、涮得滿口血的橋段，令觀眾印象深刻。

台上出錯 老師台下等著處罰

事實上，京劇演員在舊時代的養成過程，接受體罰如家常便飯，國光劇團名伶朱安麗，就曾因為中文咬字不清而受懲罰。現在說得一口漂亮京劇念白的朱安麗表示，為了學說話，曾經受了很大的罪，「那時老師問我：『你吃飽了嗎？』我回答：『ㄘ了。』老師再問我一次：『ㄔ飽了嗎？』接著用戒尺在我嘴裡攪動，舌頭痛了，自然記得要捲舌了。」

專心學戲 祭出規範保護學生

水磨曲集崑劇團藝術總監陳彬表示，舊時在私人戲班、劇校，有許多體罰，是一種規範，「也有聽過才剛在上台出錯，老師就在台下等著處罰，甚至還有連坐法，一人錯，罰整班，這是告訴戲曲演員，自己做不好並不是一個人的事，上了舞台是整體，會連累別人。」

早年劇校懲罰學生，但同時也有保護學生專心學戲的規範，陳彬表示，「劇校會規範學生，不能單獨參加任何飯局，除了是怕學生養成壞習慣，同時也是保護學生不受侵犯。」

(中國時報)