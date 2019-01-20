壯碩尊龍扮蝴蝶君演技身段服人
名噪一時的電影《蝴蝶君》，劇情改編自真人真事，描述男扮女裝的中國間諜，和法國男性外交官交往長達20年，藉此取得重要情報。真實世界裡的間諜時佩璞，在10年前過世，電影裡則由華人男星尊龍飾演。
《蝴蝶君》的電影是以1960年代時佩璞和法國外交官布爾西科的故事為原型，據了解，兩人於北京相遇，當時布爾西科被時佩璞男扮女裝的花旦扮相吸引。然而，兩人交往近20年，布爾西科卻從未發現時佩璞的男兒身，為故事添加傳奇色彩。劇作家黃哲倫將這段故事和普契尼歌劇《蝴蝶夫人》結合，寫成百老匯音樂劇《蝴蝶君》，後來由電影導演大衛．柯隆伯格搬上大銀幕。
尊龍童年時期曾經學戲、練功，他也在劇中展現京劇功底實力，演了一段〈貴妃醉酒〉。陳彬表示，電影善用光影和暗角，避掉尊龍較壯碩的身材，「尊龍本身演技好、扮相佳，除了身形對旦角而言，有些過大以外，他有基礎的旦角表演，很能說服人。」
(中國時報)
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