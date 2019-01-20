旺旺大團結 拚兩岸第一

2019年01月20日 04:10 中國時報 吳泓勳 ／上海報導 ／上海報導

旺旺集團旺年會（尾牙）19日在上海神旺大酒店舉辦，席開101桌，現場更抽出逾600萬人民幣獎金（折合新台幣逾3000萬元）。旺旺集團董事長蔡衍明致詞時表示，2019年就是力行經營理念中「大團結」的一年，從他本人到主管到同仁，旺旺人與廠商、客戶之間都要溝通，有溝通才會有信任，才能促成大團結，旺旺要繼續努力、要做中國第一。

旺年會 席開101桌

提及團結與溝通，蔡衍明也期望兩岸之間各階層、各領域，能夠心靈契合、深入溝通，讓兩岸中國人大團結。

旺旺上海尾牙19日席開101桌，現場包括旺旺集團總部、各地工廠、分公司主管以及部分中時媒體集團高管在內都齊聚旺年會。值得一提的是，旺旺集團今年尾牙籌辦，也首次邀請經銷商參與旺年會。

大陸所屬35家工廠、52家分公司近5萬名旺旺人也同步視訊共襄盛舉，尾牙現場各單位不限形式、不限造型送上獨特祝福，讓氣氛熱度高漲。最後更由全體同仁大合唱旺旺社歌，在蔡衍明帶領下一起大跳旺翻天。

戰鬥力 誰人跟我比

蔡衍明表示，雖然集團2014年表現曾一度下滑，但從2017、2018年止跌恢復成長，以他個人對食品產品的堅持，對每件產品都有絕對信心，這背後都是花上許多勞心心力與金錢設備下的產品。

他也說旺旺的經營理念、指標甚至公司訓幾乎可說在華人世界「誰人甲我比」，有些表現是中國第一甚至世界第一，例如旺旺許多產品銷售20、30年沒有衰退，這在世界食品業中很少有這樣情形，證明旺旺產品是真有戰鬥力的！

蔡衍明表示，旺旺人有緣相聚就要齊心大團結，這不僅是口號更是大力量，因此新一年特別強調溝通。

不斷溝通 凝聚向心

蔡衍明說，2019年大團結一定要真正表現出來，從他本人與主管之間；主管與每位旺旺人之間；旺旺人與廠商、客戶之間都要不斷溝通，成為凝聚大團結大力量的第一年。

他也希望合作夥伴經銷商支持、信任旺旺，把每一項產品都發揚光大，一起實現夢想，旺旺絕對可以創下新一番氣象，新的一年也祝大家諸事旺旺。

(中國時報)