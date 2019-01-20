春節遊佛光山 賞花燈啖美食

2019年01月20日 04:10 中國時報 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

想在新春祈求諸事吉祥、觀賞精采奪目主題花燈、藝文展演、花藝奇石、璀璨煙火，並參與祈福法會、體驗VR高科技互動及嘗遍美食小吃嗎？農曆新年來佛光山行春，就能滿足所有願望。

佛光山自1980年首創佛教寺院在新春舉辦「春節平安燈法會」以來，至今已有39年傳統，每年訂在農曆正月初一熱鬧登場，共為期1個月，總吸引上百萬人潮湧入參觀。

今年適逢己亥豬年，「佛光山2019年春節平安燈法會」於2月5日至3月6日（農曆正月初一至三十）展開，為期1個月的燈會，將以星雲大師題寫的春聯賀辭「諸事吉祥」為主軸，用各種活動祝福大家，邀民眾開春之際闔家回山祈福，把平安如意帶回家。

今年平安燈法會活動有「信仰平安一整年」、「傳承善美闔家歡」、「日夜同輝喜迎春」及「特色素食任君嘗」4大特色，融和傳統與現代，可透過點燈、叩平安鐘、殿堂巡禮、抄經發願、茶禪一味、光照大千祈福活動暨提燈大會、三好嘉年華花燈遊行等，體驗春節行春祈福的歡喜。

今年佛光山結合最夯的VR科技，新春期間下載「佛光GO」APP即可到法寶堂免費體驗「VR高空救貓」；集滿3枚以上，可憑卷體驗「VR慧箭降魔」1次，盼大家在體驗後都發願用功三學、淨化心靈。

有別於往年，佛光山今年首度在不二門推出的「法水長流光雕秀」，是佛教界一大突破！以光影演繹從佛光山開山、人間佛教的弘揚，到今年星雲大師春聯墨寶「諸事吉祥」的寓意，讓民眾感受不一樣的視覺饗宴。

此外，佛光山的素食揚名海內外，新春期間除佛光山檀信樓、佛陀紀念館樟樹林滴水坊有平安粥供眾外，也在佛光大道市集和「32養生蔬食館」集合台灣小吃及雲南、河南、上海等各地美食童玩專區和各種創意輕食、飲料，滿足大眾味蕾。全山各處滴水坊、佛陀紀念館禮敬大廳2樓及解脫小吃部，也供應各式養生蔬食、佛光麵、吉祥飯等，讓所有來山者品賞素食美味，家族同樂。

(中國時報)