芝加哥交響樂團 親像一家人

2019年01月20日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

78歲指揮大師慕提率領芝加哥交響樂團抵台，昨(19)日在台北國家音樂廳行了音樂會，全場布拉姆斯曲目展現樂團的厚重、紮實，既有美國樂團的力道，又有歐洲樂團的細膩，慕提心情大好，「我不能再要求更多了，這是我認為最好的樂團狀態。」

站上指揮台已經超過50年，78歲慕提從不可一世的鐵血硬漢到威而不嚴的音樂導師，「以音樂之名，所有的歧見都可以消弭，團員也是，芝加哥交響團有一百多人，當然也會有爭執，但不要忘記，我們為什麼會一起站在這裡，因為音樂。」

慕提認為，能讓團員有著一樣的心跳，一樣的呼吸，「這就是音樂的魔力。」雖然全球化現象讓交響樂團的團員可以全球走跳，「但是好的音樂會最主要的組成要素一是音樂家，一是指揮，我絲毫不擔心。」慕提對自己自信滿滿，他說芝加哥交響在世界各地都被認為是最好的樂團，「而我也為樂團帶來新的元素，包含歐洲的文化、樂句表現、樂音等等。」

在與最新錄製的專輯《Italian Masterworks》中，慕提把地中海輕盈的聲音帶給樂團，曾有樂評把芝加哥交響樂團比成法拉利跑車，慕提說得輕鬆，「是法拉利也需要好的駕駛。」

昨天早上的彩排，過程非常「溫馨」，慕提調校音色絲毫不馬虎，必要時就會高歌兩句，層次分明；團員更是百人一心，做出絕美音樂時全團齊聲優雅跺腳，就像真正互相支持的一家人。整體而言，芝加哥交響樂團引以為傲的銅管聲部依舊傲視群雄，加上了弦樂就像是看起來濃郁嘗起來清爽的鮮奶油蛋糕，讓人吃了還想再吃。

慕提與芝加哥交響樂團音樂會今晚還有一場，地點在台北國家音樂廳，曲目包括柴可夫斯基《e小調第五號交響曲》以及林姆斯基-高沙可夫的《天方夜譚》。

(中國時報)