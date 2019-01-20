華航推愛心醫師 慈濟力挺

2019年01月20日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

中華航空推動「機上愛心醫師專案」，去年獲得衛福部與醫師公會支持，國內已有650名醫師加入計畫，慈濟醫療體系昨也正式宣布加入，呼籲醫界一起守護旅客健康。

根據統計，機上緊急醫療情況以腸胃道症狀、暈厥、呼吸道症狀、噁心或嘔吐、心臟症狀、癲癇發作最為常見，各國的航空公司，近年都陸續推出機上醫療支援計畫。美國醫學JAMA去年底刊登相關研究，全球每年有40億人次搭乘飛機，每天會發生260至1420次機上緊急醫療需求。

華航董事長何煖軒表示，華航網絡密集、班次多，每天在全球各地起飛250個航班，公司關心的不只是賣出機票或是舒適便捷的旅程，讓旅客平安健康的抵達目的地，更是華航的責任，雖然華航空服員都有經過完整的急救訓練，但還是需要專業的醫務人員協助，因此啟動機上愛心醫師專案，一旦乘客在飛行途中出現健康上的需要，華航會立即給予協助。

何煖軒說，機上愛心醫師專案並非華航所獨有，長期以來一直有為數眾多的醫師，在機上幫助乘客解決不適，機上愛心醫師專案則是對旅客在安全上另一層次的保障，在空中把握分秒救人時間，醫師透過衛星電話與地面醫療團隊進行救護討論，掌握關鍵急救。

慈濟醫療財團法人執行長林俊龍指出，眾多醫師本就會主動支援突發的醫療狀況，例如在路上為病患進行心肺復甦術、火車上接生等，也曾在機上協助處理乘客不適，如今透過機上愛心醫師專案，讓這份心意的層次再提升，對乘客及醫師都是一道保障，會鼓勵體系內7家醫院、約1200名醫師，一起加入該項計畫。

華航於2017年拋出機上愛心醫師構想，並與長庚醫院展開合作，去年則獲得中華民國醫師公會全聯會支持，共同推廣專案，衛福部也同意協助修法，讓伸出援手的醫師獲得保障。

(中國時報)