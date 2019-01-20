新北市板橋區－丼飯大口滿足
號稱「地表最強燒肉丼」的「開丼燒肉v.s丼飯」，是板橋車站地下美食街的人氣美食，店內丼飯肉品選擇多，份量超澎拜，在丼飯上堆疊如山狀的燒肉氣勢驚人，一口咬下，肉質鮮嫩多汁、香氣十足，搭配半熟蛋或生蛋拌飯食用，滑順口感令人胃口大開，堪稱肉食主義者的天堂。
進入店內點餐，菜單上的圖片立刻給人「滿滿都是肉」的視覺衝擊，店內不只主打大份量，肉質更是下過功夫，不管牛肉、豬肉或雞肉，都嚴選食材、烹調到位，不會吃到難以咀嚼的肉筋，嫩度、厚實度都相當出色。
喜歡吃燒肉的人，可以選擇日出燒肉丼，特製醬汁、肉汁完美結合的燒肉山，打上1顆生蛋黃，搭配蔥花拌飯吃，美味又飽足，還可無限取用自助區的味噌湯和茶飲，只要220元，CP值超高。
不喜歡生蛋的客人則可點半熟蛋或不加蛋的品項，不想吃太多肉的人，也有五目鮮蔬燒肉丼可供選擇，五種蔬菜包在燒肉裡吃，口感相當清爽。
店家還貼心隨餐附上生菜，讓客人用餐過程中增添不同口感和清爽度，餐後也有附贈的紅豆甜湯，先喝上1杯玄米煎茶去油解膩，再吃碗紅豆湯為豐厚的肉食大餐畫下句點。
地址：新北市板橋區縣民大道二段7號B1
電話：（02）29686608
營業時間：周一至周四上午11點至晚間9點半、周五及例假日前1天上午11點至晚間10點、周六日及例假日上午10點至晚間10點
售價：日出燒肉丼220元、五目 鮮蔬燒肉丼330元
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。