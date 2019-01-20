新北市板橋區－丼飯大口滿足

2019年01月20日 04:10 中國時報 譚宇哲 ）

號稱「地表最強燒肉丼」的「開丼燒肉v.s丼飯」，是板橋車站地下美食街的人氣美食，店內丼飯肉品選擇多，份量超澎拜，在丼飯上堆疊如山狀的燒肉氣勢驚人，一口咬下，肉質鮮嫩多汁、香氣十足，搭配半熟蛋或生蛋拌飯食用，滑順口感令人胃口大開，堪稱肉食主義者的天堂。

進入店內點餐，菜單上的圖片立刻給人「滿滿都是肉」的視覺衝擊，店內不只主打大份量，肉質更是下過功夫，不管牛肉、豬肉或雞肉，都嚴選食材、烹調到位，不會吃到難以咀嚼的肉筋，嫩度、厚實度都相當出色。

喜歡吃燒肉的人，可以選擇日出燒肉丼，特製醬汁、肉汁完美結合的燒肉山，打上1顆生蛋黃，搭配蔥花拌飯吃，美味又飽足，還可無限取用自助區的味噌湯和茶飲，只要220元，CP值超高。

不喜歡生蛋的客人則可點半熟蛋或不加蛋的品項，不想吃太多肉的人，也有五目鮮蔬燒肉丼可供選擇，五種蔬菜包在燒肉裡吃，口感相當清爽。

店家還貼心隨餐附上生菜，讓客人用餐過程中增添不同口感和清爽度，餐後也有附贈的紅豆甜湯，先喝上1杯玄米煎茶去油解膩，再吃碗紅豆湯為豐厚的肉食大餐畫下句點。

地址：新北市板橋區縣民大道二段7號B1

電話：（02）29686608

營業時間：周一至周四上午11點至晚間9點半、周五及例假日前1天上午11點至晚間10點、周六日及例假日上午10點至晚間10點

售價：日出燒肉丼220元、五目 鮮蔬燒肉丼330元

(中國時報)