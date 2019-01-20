雞捲外酥內嫩 一吃就上癮

2019年01月20日 04:10 中國時報 張朝欣 ）

雲林縣北港鎮「懂吃涼麵、職人丼飯」主打各式涼麵與丼飯，其中口味獨特的「香爆吃雞捲丼飯」以特製雞捲為賣點，採用雞腿肉與其他部位雞肉調配而成，再以雞皮包捲成形裹上麵包粉油炸，外酥內嫩，多層次的口感讓人一吃上癮。

「老闆，什麼是雞捲丼飯？」老闆李子宇經常要回答這個問題，他表示用雞捲做成丼飯很少見，但他自己超愛吃雞捲，用來下飯更是絕配，心想獨樂樂不如眾樂樂，因此推出雞捲丼飯，結果客人吃了都讚不絕口，成了店裡的熱銷產品。

李子宇說，雞捲丼飯的雞捲與市售雞捲不太一樣，採用雞腿肉與其他部位雞肉依一定比例調配，吃起來油脂適中，並用雞皮包住雞肉定型同時保留雞肉汁，吃起來口感多樣且充滿肉汁，因此取名為「香爆吃雞捲」丼飯。

不僅雞肉本身要講究，李子宇認為麵皮也很重要，每條雞捲需裹上麵粉、蛋液、麵包粉，並堅持採用新鮮麵包粉，才能確保油炸後的香酥度，吃起來也才會外酥內嫩、有飽足感。

因雞捲為炸物，李子宇為調合口感，採用較為清爽的和風醬汁，以日式醬油、柴魚高湯、洋蔥、蘋果熬煮而成，鮮而不鹹，搭配蔬菜一起食用，吃再多也不覺得膩。

地址：雲林縣北港鎮民有路61號

電話：0966125129

營業時間：早上10點半至下午2點、 下午5點至晚間8點，不定期公休

售價：香爆吃雞捲丼飯110元

(中國時報)