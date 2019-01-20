酸辣泡菜好開胃 擄獲年輕族群
距離枋寮火車站約100公尺的「六年五班關東煮」，在地飄香10年，先以關東煮起家，如今麵食、麵類應有盡有，其中自行研發的泡菜蓋飯堪稱人氣王，老闆娘黃敏靜指出，除酸辣口味贏得年輕人青睞外，客製化的配料及平民價格更是大受歡迎的主因。
黃敏靜說，泡菜蓋飯有別於一般日式蓋飯或丼飯，是由韓式拌飯發想而來，她想到枋寮地區氣候炎熱，若餐點能具備開胃效果，銷量應該會不錯，因此多方嘗試、參考在地人口味後，推出枋寮在地獨一無二的泡菜蓋飯，且飯粒口感偏硬，與大家所知的蓋飯非常不一樣。
她說，泡菜蓋飯配料可由消費者決定是肉或海鮮，不僅配料客製化，連泡菜酸辣程度也同樣任君挑選，甚至可選擇完全不辣的泡菜蓋飯，讓消費者吃得開心、吃得特別就是她的經營理念。
她說，泡菜蓋飯推出後，深受年輕人喜愛，其實她研發出的口味很大眾化，只是剛好符合年輕人喜歡酸辣的泡菜好下飯，且飯粒也不像日式蓋飯般太濕軟，是有嚼勁口感的硬飯，推出至今一直高居熱銷排行榜。
地址：屏東縣枋寮鄉中興路14號
電話：（08）8782337、0918332719
營業時間：上午10點至晚間8點， 周日公休
售價：泡菜蓋飯60元
(中國時報)
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