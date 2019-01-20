特選上等海鮮 尚青上桌

2019年01月20日 04:10 中國時報 （張妍溱攝）

台中市裕元花園酒店內的「元膳餐廳」，賣鐵板燒也賣日本料理，招牌「海鮮丼」選用至少7至10種當季漁種，用料豐富、清爽味甘美，尤其食材新鮮，深獲不少國內外饕客喜愛，是網路高人氣海鮮丼飯名店之一。

副主廚林瀛洲表示，店內精心料理的招牌海鮮丼飯，搭配鮭魚、青魽及海膽，還有天使紅蝦、紅皮刀、魚卵等多種肥美的海鮮及壽司醋飯共7種食材，有時海鮮種類可達10餘種，匯集所有店內最高單價的食材。

海鮮丼飯食材包括2成國外進口海膽、鮭魚卵等，而台灣青魽入口柔軟但不爛、油脂豐富，咀嚼時溢出清爽不油膩的鮮甜味；天使紅蝦軟甜帶Q、口感十足；來自深海的紅皮刀（又稱斑點月魚）肉質細嫩鮮美、營養價值高，在高檔餐廳才能見到，海鮮食材高檔珍貴。

林瀛洲說，「海鮮丼」飯雖選用特等上選海鮮，但售價走親民路線，整碗食材搭配冷醋飯相當爽口，五顏六色的海鮮擺在一起，一次滿足視覺與味覺。

地址：台中市西屯區台灣大道四段610號3樓

電話：（04）24658555

營業時間：午餐11點半至下午

2點、下午5點半至晚間9點

售價：海鮮丼680元

(中國時報)