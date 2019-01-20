生魚片配壽司飯 口齒留香
位於桃園龍潭的「魚丼屋」，是當地較少見的家庭日式料理店，主打海鮮類丼飯，店家座位不多，但翻桌率快，服務人員態度親切，也會仔細向客人解釋菜餚入口順序，是在地人氣名店之一。
店內丼飯分生食與熟食類，生食類以海鮮生魚片丼飯為主，有海鮮丼、鮭魚丼、蔥花鮪旗丼、鮭魚肚親子丼、干貝甜蝦丼、山藥鮭卵丼、四色丼、魚丼等；熟食則有什錦丼、鰻丼等，價格落在150元至210元之間，相當平價。
店家招牌海鮮丼由多種生魚片組成，服務人員會提醒，由淺色魚肉先吃，店家提供的生魚片不少，有鮭魚、鮪魚、旗魚及鮮蝦，生魚片厚厚一大片且入口即化，相當新鮮，還有免費味噌湯，內有洋蔥、豆腐、蔥及魚肉，讓消費者吃得滿足。
魚丼底下是壽司飯，與一般醋飯不太一樣，店家使用品質與越光米不相上下的台梗9號米，飯香撲鼻好入口；雖然店面不大，但因價格親民、服務親切，每到用餐時間總是秒殺客滿，得花點耐心等候。
地址：桃園市龍潭區神龍路357號
電話：（03）4791799
營業時間：上午11點15分至下午2點、下午5點15分至晚間9點，周一公休
售價：各類丼飯150元至210元
(中國時報)
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