生魚片配壽司飯 口齒留香

桃園龍潭的「魚丼屋」，海鮮類丼飯料多實在且價格親民，是在地人氣名店之一。（呂筱蟬攝）

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中國時報

位於桃園龍潭的「魚丼屋」，是當地較少見的家庭日式料理店，主打海鮮類丼飯，店家座位不多，但翻桌率快，服務人員態度親切，也會仔細向客人解釋菜餚入口順序，是在地人氣名店之一。

店內丼飯分生食與熟食類，生食類以海鮮生魚片丼飯為主，有海鮮丼、鮭魚丼、蔥花鮪旗丼、鮭魚肚親子丼、干貝甜蝦丼、山藥鮭卵丼、四色丼、魚丼等；熟食則有什錦丼、鰻丼等，價格落在150元至210元之間，相當平價。

店家招牌海鮮丼由多種生魚片組成，服務人員會提醒，由淺色魚肉先吃，店家提供的生魚片不少，有鮭魚、鮪魚、旗魚及鮮蝦，生魚片厚厚一大片且入口即化，相當新鮮，還有免費味噌湯，內有洋蔥、豆腐、蔥及魚肉，讓消費者吃得滿足。

魚丼底下是壽司飯，與一般醋飯不太一樣，店家使用品質與越光米不相上下的台梗9號米，飯香撲鼻好入口；雖然店面不大，但因價格親民、服務親切，每到用餐時間總是秒殺客滿，得花點耐心等候。

地址：桃園市龍潭區神龍路357號

電話：（03）4791799

營業時間：上午11點15分至下午2點、下午5點15分至晚間9點，周一公休

售價：各類丼飯150元至210元

(中國時報)

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