食材漁港直送 網路超人氣
台北市晴光商圈附近的「肥貓漁夫」，主打海鮮食材漁港直送，精心料理各式海鮮飯丼，店內招牌肥貓人氣丼、漁夫推薦丼選用至少7至10餘種當季漁種，用料豐富、食材新鮮，深受不少國內外饕客喜愛，是網路高人氣的海鮮丼飯名店之一。
開店4年的「肥貓漁夫」由林姓兄弟檔共同經營，哥哥過去擔任連鎖餐廳主管，嗜吃美食，弟弟則是北台灣許多知名飯店海鮮供應商，2人一拍即合，希望把台灣新鮮豐富的海鮮與民眾分享。
店內食材搭配合作船家契作，貨源穩定，天天從宜蘭大溪漁港直送，並在白板公告每天供應漁獲，讓消費者自由選擇。
肥貓人氣丼、漁夫推薦丼是創店以來不變的招牌，差別在於魚種及數量，漁夫丼幾乎百分之百選用台灣魚種，至少8、9種當季魚種，目前當季以煙仔虎、白帶等魚種為主，每份480元。
肥貓人氣丼則以漁夫丼為基底，海鮮種類多達13、14種更加豐富，食材包括2成日本進口海膽、干貝、鮭魚卵等，如同漁夫丼升級版，每份750元。
深受女性族群喜愛的玫瑰海膽鮭魚親子丼，最適合愛吃鮭魚的饕客，除鮭魚頭外，還有鮭魚卵、鮭魚肚、海膽等，外型則是玫瑰花形狀，漂亮又好吃。
地址：台北市中山區雙城街13巷28號
電話：（02）25973669
營業時間：上午11點半至下午2點、下午5點至晚間9點
售價：漁夫推薦丼480元、肥貓人氣丼750元
(中國時報)
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