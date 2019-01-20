迪化年貨大街開跑 5萬人搶買

2019年01月20日 04:10 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

迪化街年貨大街19日開張，好天氣加上寒假，不少民眾全家總動員採購，首日人潮破5萬，不少店家沿街分送魷魚絲、開心果攬客，叫賣聲不絕於耳，年味十足。迪化街商圈發展協會理事長徐慶棋表示，雖然月初有不少攤位尚未出租出去，不過隨著活動日期接近，最後全部租出，業績可望突破千萬。

今年業績可望破千萬

魷魚絲、開心果、烏魚子，年貨商品一字排開，迪化商圈年貨大街昨天開跑，即便強碰補班日，人潮依舊多，首日來客數即破5萬人，當地著名的霞海城隍廟香客人數也成長近2成，廟方配合豬年，設置城隍爺馴獸的祈福裝置藝術，吸引不少民眾拍照打卡。

徐慶棋表示，迪化街攤位約有300多個，月初的確還有不少攤位尚未出租出去，讓大家擔心人氣是否下滑，不過隨著活動日期接近，最後仍全部出租完畢，甚至昨天早上都還有人來問「可不可以幫忙喬位子」？

徐慶棋說，去年年貨大街因遇到連日大雨，生意大受影響，如果今年都是好天氣，業績可望突破千萬大關，今年年貨大街除了一般南北貨外，也有不少在地文創攤位，歡迎民眾一邊採購，一邊認識當地特色。

為了把關消費品質，北市府法務局、衛生局等單位昨天也組成聯合輔導小組前往稽查，法務局主任消保官何修蘭提醒，選購年貨前，需注意品名、產地及進貨日期，若對豬肉商品有疑議，可要求商家出示進貨證明，若有消費疑慮，可撥打消費者服務專線（02）55906188。

9商圈消費滿額送好禮

北市商業處則表示，北市府聯合迪化街、台北地下街、榮濱商店街、艋舺夜市等9大商圈推出年節活動，活動至2月3日止，凡消費滿額，即有機會獲得豬年發財金、LINE Points等好禮。

(中國時報)