共用廁所 男警噓噓 女警羞羞
警察特考班日前結訓，桃園共分發193名警察，其中有63名是女警，佔總人數的1/3，然而桃園市內派出所因空間不足，廁所僅能男女共用，有些廁所甚至洗手台就在小便斗旁，造成諸多不變，甚至有即將翻新的派出所將改成男女共用的「性別友善廁所」，也引起一片反彈聲浪。
性別友善 未啟用先傻眼
根據警政署統計，桃園市警察局截至2017年底共設置了183間女性專用廁所，平均每10位女警可以用到4間廁所，比例是六都第一，然而桃園市內仍有不少派出所因為空間不足，廁所仍是男女共用，有時來報案民眾借用也忍不住感到害羞。
民眾借用 硬著頭皮硬上
基層員警表示，有些派出所是因為空間不足，只能使用男女共用的廁所，有些則是因為偏遠又老舊，過去女警人數少，根本沒有建女廁所，現在只能勉強共用，桃園某新落成的派出所，甚至把「分開制」改成「共有制」，以配合政府推行的性別友善廁所，還沒啟用就先讓人傻眼。
有女警表示，剛分發的時候搞不清楚狀況，還以為走錯廁所，後來才發現廁所是共用，但心裡仍會不好意思，常會等到沒人時才敢上廁所，還得特別注意過程中發出的聲響，有時候民眾借用廁所也會嚇一跳，但仍會硬著頭皮進去上。
桃園市警察局表示，「警察性別政策」推行10多年，辦公廳舍從早期沒有女性廁所、備勤室、衛浴設備到現在具有基本設備，已經改善很多，但因為空間不足，加上性平意識抬頭，才會採用男女共用的「性別友善廁所」。
(中國時報)
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