望高寮步道 木板鬆脫藏危機
台中市觀賞夜景的好去處「大肚山望高寮」，暗藏危機！台中市議員張家銨接獲民眾陳情，指望高寮的景觀木棧道受白蟻腐蝕嚴重，且護欄有搖晃情況，平台上甚至可見裸露的鐵釘，相當危險，她邀集相關單位會勘，呼籲市府暫時封閉景觀平台並儘速修復。
10多根鐵釘裸露
望高寮位於台中市南屯區、烏日區及大肚區交界處，因位置偏僻、較少受注意，卻是許多情侶夜間觀賞夜景的好去處。南屯區春社里長李志洋說，有民眾來觀賞夜景時，發現樹葉遮住視線，只好站上景觀平台的護欄，卻因此踩壞護欄、使得護欄搖搖欲墜，相當危險。
張家銨則說，木棧道上的木板因未塗漆、多處已遭白蟻腐蝕，多塊木板甚至有損壞、鬆脫的情況，更恐怖的是，一眼望去就可見到木棧道上有10多根鐵釘裸露，可說危機四伏。
擬發出封閉公告
張家銨表示，因望高寮多年來是中部地區觀賞夜景的好去處，許多民眾只顧看前方美景，卻忽略腳下隱藏的威脅，走過時若未發現，就可能被鐵釘刺到，且因為木棧道有高低落差，小孩一個不慎跌倒、若被鐵釘刺中，後果更是不堪設想。
「安全不容打折！」張家銨強調，維護民眾安全的標準應該從嚴執行，呼籲市府一次解決木棧道的所有問題，在處理前則應暫時封閉、避免意外發生。台中市建設局表示，將儘速針對相關問題進行討論，並會先發出封閉公告，待規畫後進行改善。
(中國時報)
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