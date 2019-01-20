春節交通疏運 南市三箭齊發

2019年01月20日 04:10 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

因應農曆春節大批觀光人潮及車潮，台南市政府交通局19日針對春節期間2大活動及9大景點公布交通疏運計畫。市長黃偉哲也呼籲各界前來台南行春時，盡量以步行、搭乘交通運輸系統或騎乘T-bike的方式，減少開車機會，如此才能好吃、好玩、好行，但是卻能不塞車。

黃偉哲籲 行春少開車

此外，台南市的計程車運價，從2月1日凌晨0時起至2月10日夜間12時，亦即農曆除夕前3天至大年初六，除分別依平常日的日、夜間運價（夜間23時至凌晨6時加2成）計費外，全天還將依原運價再多加50元。但因現行計費表均內建春節加成功能，民眾只要依表面所示金額支付車資即可。

黃偉哲指出，台南市道路面積有限，車輛一下子湧進來太多就會塞車。雖然交通改善一直是市府努力的目標，但非一蹴可幾，需要長時間的努力，就像治水一樣。

黃偉哲還說，市府團隊針對此次春節期間詳實規畫並提供許多疏運資訊，像是停車規畫、交通管制路線、公車優惠等，就是希望展現決心，洗刷被說是全世界第9大塞車城市的惡名，也要讓各地民眾來到台南時，能夠輕鬆享受春節假期。

多步行搭公車騎T-bike

交通局長林炎成表示，春節期間為讓市民及旅遊民眾能夠愉快享受「慢遊」，該局已擬定交通疏導及相關的配套措施，將提供府城觀光巡迴巴士免費搭乘、雙層巴士票價優惠、台灣好行88及99路公車半價等優惠，歡迎民眾前來古都台南體驗「搭乘公車、騎腳踏車、輕緩步行」的慢遊輕旅行。

市府還針對台南市2大活動與9大景點，從交通疏導、停車規畫、公共運輸等3方面，擬定完善的交通疏運措施。其中，交通疏導方面，將採取動線分流、人車分道；停車規畫方面，將設立區外停車；公共運輸方面，更推出以公車為主、接駁為輔的計畫。

(中國時報)