台灣燈會主秀 天天有亮點
2019台灣燈會將於屏東登場，屏縣府近來緊鑼密鼓展開各式宣傳，19日除公布受邀表演的國內外知名藝文團體及藝人、打出「陸海空」兼具的表演饗宴外，還展出限量版文創商品；縣長潘孟安強調，為期13天的燈會天天都有不同表演，歡迎大家「周遊屏東」。
潘孟安指出，台灣燈會將於2月19日至3月3日在屏東登場，這期間天天都有不同型態的主題表演，縣府特地邀請國內及日、韓、西班牙、法國、印尼等國的頂尖演藝團隊，以融合世界與在地文化的精神，打造精彩絕倫的國際級藝文饗宴。
感官震撼 前所未見
他說，今年適逢台灣燈會30周年，特邀Intel Drone Light Show移師大鵬灣燈區演出，且為展現該區獨特的地域性及國際接軌，也邀來法國水上烏托邦劇團帶來結合音樂與水上特技的精湛演出，屆時還有夜空中璀璨奪目的無人機燈光秀，將以陸、海、空兼具的表演藝術，帶給觀眾前所未見的感官震撼。
文化處表示，燈會主舞台演出節目將以「一日一主題、天天有主秀」的方式呈現，除有西班牙高空馬戲團、韓國擊光亂打秀、優人神鼓等外，還有台客天王陳昇、宇宙人、滅火器樂團、張三李四及金曲歌手盧廣仲等演出。
文創商品 限量發售
此外，縣府推出的台灣燈會文創紀念商品，也是以燈會主視覺延伸運用，有手拿包、筆記本、磁磚磁鐵、吸水杯墊、T恤共5款限量商品，20日起於文化處、將軍之屋大樹冊店、潮州戲曲館、恆春民謠館同步發售。
(中國時報)
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