苗市謝氏陳留堂 客委會允助修復

2019年01月20日 04:10 中國時報 巫靜婷／苗栗報導

客委會主委李永得19日會勘文觀局客家文化生活及產業環境營造計畫，肯定苗栗市歷史建築田心謝氏陳留堂富有客家文化特色，對於縣府爭取補助修復祠堂，應允全力支持，期望修復後的歷史建築保留客家伙房特色、故事、文物等，並作為市區客家文化傳承的重要據點。

李永得昨上午現勘田心謝氏陳留堂、原台灣省糧食局苗栗倉庫、鐵路一村宿舍群，下午到三義、公館參與木雕、陶藝整體規畫座談會，並到獅潭會勘日式庄長宿舍及新店老街。他表示，苗栗倉庫、鐵路一村可結合前瞻建設城鎮之心整體規畫，建構三義木藝生態博物館則需多收集在地居民意見做好前期規畫，其餘多項計畫皆充滿創生感。

李永得勘查謝氏陳留堂時表示，謝氏祖先從汀洲移民來台深根，祠堂富涵的客家文化相當有意思，歷史建築的屋頂、結構都很有特色，客委會將全力支持縣府修復祠堂，因祠堂位於市區地理位置方便，修復後的建築將作為客家文物展示區、客家禮儀教學區等用途，期待有效發揮客家文化傳承的功能。

文觀局長林彥甫指出，謝氏陳留堂興建於1932年，1935年因地震損毀，做了部份修建，仍保留珍貴的客家傳統建築規格和形式，並於2009年登錄為苗栗縣歷史建築，他表示，客委會2011年間曾撥經費加固祠堂，但目前局部屋頂損壞、部份牆體剝落毀損，其堂下、廊廳、巷路等亟待整體修復，活化歷史建築估計修復總經費約3100萬元。

(中國時報)