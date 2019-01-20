廟宇拜拜 搭公車免塞車苦

2019年01月20日 04:10 中國時報 張亦惠 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

春節將至，交通部公路總局第五區養護工程處、嘉義區監理所協調各相關單位、地方警察及客運業者全力參與疏運工作，希望帶給民眾優質的用路環境，除公路總局推出的優惠措施外，嘉義地區監理所也針對雲嘉南4座香火鼎盛廟宇推薦民眾搭乘公車，免於塞車、難停車之苦。

嘉義區監理所所長李輝宏表示，台灣人春節習俗要到廟裡上香拜拜，雲嘉南鄰近幾個廟宇香火鼎盛，全國信徒都慕名而來，時常有塞車、停車位難找的問題。

李輝宏推薦遊客，若想前往新港奉天宮可從嘉義市搭乘嘉義縣公車處【7325】嘉義-北港，假日往返共28班；往北港朝天宮可從高鐵嘉義站搭乘嘉義客運【7235】高鐵嘉義站-北港，假日往返共24班；往朴子配天宮可從嘉義市搭乘嘉義客運【7209】嘉義-布袋，假日往返共24班；往南鯤鯓代天府可從臺鐵新營站搭乘新營客運【7408】新營-好美里，每日往返共16班。

此外，第五區養護工程處也提醒，春節連假期間「台18線中埔、石棹及阿里山森林遊樂區路段」可能出現車多情形，建議民眾規畫搭乘大眾運輸。

依照往例，阿里山風景區管理處將於春節期間2月6日至9日針對石棹往奮起湖（169線）進行小車單向管制，規畫由台18線63.5K處行駛頂石棹輔助道路、169線往奮起湖，回程則行駛169線往石棹。

(中國時報)