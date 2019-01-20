韓夜宿大寮育幼院 傾聽心聲
高雄市長韓國瑜每月選擇一處弱勢家庭或社福團體夜宿，誓言與基層永遠站在一起，19日首站來到大寮永安兒童之家，與34位院童座談，傾聽兒少心聲，並強化相關權益，也送上文具、背包及紅包，提早慶祝農曆新年。
社會局副局長葉玉如表示，高市有14家育幼院，最後選定私立永安兒童之家，主因是位於偏鄉，機構內收容的孩子以國高中生居多，較能表達心聲。目前收容4至20歲34名受保護孩子，包括受虐、家變等等。
韓國瑜昨晚到育幼院，新聞局、社會局、勞工局、教育局、民政局等5位局處首長陪同，就社會福利、打工就業、教育就學、關懷地方等部分給予意見。
韓國瑜9時起展開1個半小時的座談，分為3階段，韓國瑜與育幼院編制的兩個「家」孩子交談，最後再與工作人員交換意見。另外，準備「恭喜發財，高雄發大財」市長10元紅包，及由高雄銀行慈善基金會贊助的紅包每人600元，並致上蘋果祝孩子平安長大，各局處也帶來文具、圖書、背包。
韓國瑜約晚間10時就寢，與新聞局長王淺秋、社會局代理局長謝琍琍、勞工局代理局長陳石圍、婦保科長、隨扈等11人夜宿閒置樓層，裡頭有5間大寢室，除韓國瑜、首長為獨立睡1間外，其餘男女打散分房。早上7時30分起床，再陪孩子吃早餐。
(中國時報)
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