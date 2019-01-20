侯吉祥話 豬腸冬粉笑翻網友
2019豬年即將到來，新北市府19日公布今年「豬福滿滿」春聯，市長侯友宜表示，豬會帶來「摳摳」（台語：錢），希望市民能夠吃得圓滾滾，被問到豬的吉祥話，侯友宜脫口而出「豬腸冬粉」，笑翻眾多網友。
侯友宜19日原預計直播今年春聯「開箱」，不過訊號異常改由拍攝影片播出，侯友宜與主持人一起揮毫「畫」春聯，侯友宜還強調自己當年在刑案現場要畫現場圖，畫畫對他非難事，讓一旁同仁提醒他大過年不要嚇壞觀眾。
侯友宜說，爸爸是菜市場肉販，他從小看豬長大，豬會帶來「摳摳」，他畫的豬由12個圈組成，圓滾滾、肥滋滋、滿滿滿，是專屬侯友宜的畫「侯氏豬法」，能祝市民全年有滿滿金元寶。
侯友宜介紹今年「豬福滿滿」春聯時表示，「豬福」就是祝福，字體走渾圓飽滿風格，「福」字和小豬也特別漆金，更用平溪天燈造型，就是要祝福每一位市民在金豬年有滿滿的幸福，春聯裡頭還隱藏了6個愛心，是「安心、用心、關心、貼心、開心、愛心」。
此外，侯友宜利用影片提醒年關將近，非洲豬瘟防疫工作不能掉以輕心，要請市民共同防範。
不過侯友宜特有台灣國語，呼籲民眾防疫非洲豬瘟時，把「豬隻」念成「豬豬」，與主持人比賽豬年吉祥話他更脫口「豬腸冬粉」笑翻眾網友。
新聞局表示，今年新北市春聯是由台藝大設計，春聯以胖胖的手寫書法展現樸拙福滿的韻味，如同可愛的豬給人的幸福感，20日侯友宜將在汐止金龍市場發放，23日起民眾可以在市府1樓聯合服務中心、新北市29個區公所索取春聯。
(中國時報)
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