認養遺眷 榮民送暖相見歡
新竹榮民服務處19日舉辦春節感恩圍爐相見歡，邀請榮民、遺孤遺眷約270人參與，榮服處多年推動遺孤認養活動，不少認養人也共襄盛舉，場面溫馨感人，甚至還有認養人是同學們集資認養，幫助榮民遺孤、單親或清寒家庭的孩子也有機會繼續受教、成長。
新竹縣的邱玉滿年幼家貧，嘗過餓肚子的滋味，在小學畢業後無法再繼續升學，靠著自己爭氣、努力，如今擁有2間公司，她記得年幼時，曾吃過榮民講習所的饅頭，點滴之恩在她心頭，使她行有餘力，也回饋社會。
邱玉滿笑說，因有同學在新竹榮服處服務，4年前一票同學各自出資，認養榮民遺孤至今，在鹿寮坑驛站的感恩圍爐有如小型同學會。邱玉滿也時常捐款給在地社福團體、基金會，笑說：「我雞婆啦！」
新竹縣中央軍事院校校友會榮譽理事長黎保國說，多年前政府短缺慰問金，不少軍中袍澤、年長榮民都十分哀傷，以為「國家不要我們了」，他不僅自身投入，也爭取企業資源，不遺餘力照顧獨居榮民、遺孤等長達十多年。
新竹榮服處長酆世俊表示，今年獲得榮民榮眷基金會、退伍軍人協會、欣桃天然氣股份有限公司等團體、善心人士全力支持，在春節前夕共同圍爐，提前感受年節的溫馨氣氛，募來的物資也送給參與活動的80戶獨居老人、遺孤，另外還有電暖器、吸塵器、電子鍋、水壺、背包等摸彩品及紅包，讓人人有獎。高齡70歲的榮民黃得華因愛好書畫，去年獲得模範榮民，19日也結合生肖豬與福氣，現場揮毫春聯，增添年味。
(中國時報)
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