慶新年 名家揮毫贈春聯

2019年01月20日 04:10 中國時報 廖志晃 ／南投報導 ／南投報導

春節即將來臨，因應過年貼春聯民俗，南投縣文化局19日邀請書法名家揮毫贈送民眾，吸引民眾到場欣賞大師手筆；南投縣副縣長陳正昇表示，書法是傳統藝術，因此縣府從國小階段開始推廣書法教育，傳承文化。

文化局揮毫贈春聯活動，由廣靈民俗技藝團以喜氣的蚌殼舞、迎財神等民俗舞蹈開場，並由擔任文化局長的書法家林榮森開筆；林榮森並介紹春聯的文字、句意賞析和貼法等實用知識；周邊還有竹山茶道協會擺設茶席，展現文化與茶藝之美。

文化局邀請揮毫的書法家，包括洪森熙、謝坤山、陳輔弼、吳明晃、陳恆聰、洪助誠、洪嘉勇、劉志欣、林文士、曾惠楨、吳德賢、莊一琳、洪澄清、黃昭祥、張碧雲、楊小鈴、陳景元、曾阿南、黃金龍、洪毓秀、陳進展、蘇英才、林富源、吳宏禧、葉景文。

每位書法家字體各具特色，風格迥異，民眾也各有喜好，因此都大排長龍；今天（20日）南投縣慕陶書法學會將在文化局廣場，再辦一場春聯揮毫，請民眾把握機會。

(中國時報)