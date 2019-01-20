慶新年 名家揮毫贈春聯
春節即將來臨，因應過年貼春聯民俗，南投縣文化局19日邀請書法名家揮毫贈送民眾，吸引民眾到場欣賞大師手筆；南投縣副縣長陳正昇表示，書法是傳統藝術，因此縣府從國小階段開始推廣書法教育，傳承文化。
文化局揮毫贈春聯活動，由廣靈民俗技藝團以喜氣的蚌殼舞、迎財神等民俗舞蹈開場，並由擔任文化局長的書法家林榮森開筆；林榮森並介紹春聯的文字、句意賞析和貼法等實用知識；周邊還有竹山茶道協會擺設茶席，展現文化與茶藝之美。
文化局邀請揮毫的書法家，包括洪森熙、謝坤山、陳輔弼、吳明晃、陳恆聰、洪助誠、洪嘉勇、劉志欣、林文士、曾惠楨、吳德賢、莊一琳、洪澄清、黃昭祥、張碧雲、楊小鈴、陳景元、曾阿南、黃金龍、洪毓秀、陳進展、蘇英才、林富源、吳宏禧、葉景文。
每位書法家字體各具特色，風格迥異，民眾也各有喜好，因此都大排長龍；今天（20日）南投縣慕陶書法學會將在文化局廣場，再辦一場春聯揮毫，請民眾把握機會。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。