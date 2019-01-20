大北門輕旅行 一次玩遍人氣景點

2019年01月20日 04:10 中國時報 李其樺 ／台南報導 ／台南報導

台南市北門區公所今年聯合學甲、鹽水區公所，共同推出「“鹽”情“虱”意思悠情」輕旅行體驗活動，將引領民眾走訪北門井仔腳鹽田、雙春濱海遊憩區、水晶教堂和鹽水老街、月津港等知名觀光景點，邀請民眾過年期間前來大北門走春旅遊。

北門區公所代理區長陳秀嫣表示，今年大北門區3個區公所首度結合推出跨轄區輕旅行活動，希望串聯北門、學甲和鹽水等地人文景點與旅遊資源，提供民眾多元化的深度旅遊體驗。

陳秀嫣指出，活動當天上午將帶領民眾從北門區出發，遊覽素有南部版忘憂森林美稱的雙春濱海遊憩區、跨年首部曲必遊點、具有200年歷史的井仔腳瓦盤鹽田，以及北門遊客中心前充滿浪漫氛圍的水晶教堂等景點。然後再前往學甲溼地賞鳥與體驗豐富的自然生態，接著參觀吳修齊故居、陳華宗招待所，漫步田野小徑，欣賞絢麗多姿的蜀葵花海，中午則享受當地風味餐，並體驗虱目魚丸DIY。

下午則前往鹽水走訪當地天主堂、八角樓、永成戲院、橋南老街體驗巷弄文化而發思古之幽情，並於曾有「一府二鹿三艋舺四月津」盛名的月津港畔，欣賞光燦港燈，懷想昔日繁華榮景。

北門區公所表示，「“鹽”情“虱”意思悠情」輕旅行體驗活動，將於1月26日和2月16日舉行，每梯次人數80人，1月21日上午9點開放民眾於北門區公所網站報名，每人酌收參加費350元。

(中國時報)