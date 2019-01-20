《寒單》回台東首映 祈福又開炸

2019年01月20日 04:10 中國時報 楊漢聲 ／台東報導 ／台東報導

電影《寒單》是台灣第1部將台東特色元宵文化「炸寒單」搬上大銀幕之作，19日導演黃朝亮帶領男主角胡宇威、鄭人碩，及主要演員回到電影拍攝地台東，熱鬧舉行「炸寒單」祈福儀式及全台首場電影特映會。

台東縣長饒慶鈴特別出席特映會，肯定黃朝亮導演為台灣留下一部屬於台東的電影作品，並完成自己的夢想，也希望全台的鄉親能夠買票進到戲院觀賞本片，全力支持國片及本土文化。

黃朝亮19日上午帶領《寒單》劇組一早從台北搭機重返台東，11點一行人率先回到台東玄武堂向寒單爺參拜還願，玄武堂堂主李建智力挺，率領子弟兵重現電影中肉身炮炸寒單的電光石火場面，祈求票房大賣。開炸前，在電影裡飾演玄武堂堂主的陳博正喊出經典口號「上轎」，場面相當熱鬧，吸引近百人圍觀。

「炸寒單」祈福儀式結束後，劇組從玄武堂一路跟隨神轎沿著正氣路遊行至台東桂田喜來登酒店，演員們在造勢車上接受路上民眾的夾道熱烈歡呼，劇組隨後於台東桂田喜來登酒店5樓國際劇院舉行全台首場電影特映會，300多位鄉親搶先欣賞電影。

胡宇威表示，殺青後都還沒有機會再回到台東，有一種「回家」的興奮感受。而出身台東的鄭人碩則在前晚打電話揪親朋好友一起來看「炸寒單」。楊貴媚則說，台東可能說是她的福地，上次在台東拍了「月光下我記得」，結果獲得金馬獎最佳女主角，而這次拍了電影之後就愛上台東，能夠再回來感受台東的熱情真的非常幸福。

(中國時報)