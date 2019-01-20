移工遭施虐 持沾血衛生紙求援

2019年01月20日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

25歲印尼籍移工阿娣（化名）長期遭不肖雇主苛扣薪資、虐打，阿娣透過1955熱線向新北市勞工局申訴，稽查人員卻被雇主家屬以人不在家為理由2度拒於門外，直到日前一次突擊訪查，阿娣看準時機站在2樓窗邊揮手求救，並拿出過去受虐後的沾血衛生紙和日記，這才結束受虐夢魘。

勞工局指出，阿娣在去年1月時就曾申訴雇主不讓她講手機並扣留她的包包，勞工局介入後雇主雖歸還包包，卻揚言要告阿娣偷竊橡皮筋及毀謗罪，事後雙方達成和解。

不料，雇主疑似因此心懷不滿，事後常以各種藉口苛扣阿娣薪資，諸如冰箱維修費7000元、打破蛇酒要扣2個月薪水，只要對阿娣工作表現不滿，就呼巴掌、把廚餘往她身上丟。

阿娣告訴勞工局人員說，雇主怕她逃走，還在大門鎖上一個大鎖並扣留她的手機，有次她忘了幫阿嬤熱敷，雇主家人把她打得臉部鮮血直流，她只能保留證據並紀錄每次受虐細節，去年12月再次申訴。

阿娣的仲介公司表示，因為該雇主常藉故推託，已有約半年無法訪視到阿娣，且阿娣無法隨時使用手機，業務人員都需歷經一番波折才能用電話聯繫到。

勞工局說，近日稽查人員前往但雇主家屬仍不願配合開門，所幸阿娣在窗邊揮手呼救，機警衝至一樓門外，在員警協助才順利完成訪視，並暫時帶至庇護所安置。

歷劫歸來的阿娣在庇護所泣訴，她已經不敢留在台灣工作賺錢，只希望能趕快回到印尼，施暴的雇主因事證明確，也被警方依違反人口販運案件偵辦。

(中國時報)