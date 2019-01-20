公墓變身公園 孩子樂翻
台中市外埔區第一示範公墓緊鄰1萬多人社區，遷葬後僅進行簡易綠美化，台中市議員吳敏濟日前爭取升級親子綠地，施作長頸鹿溜滑梯及體健設施，從鄰避設施蛻變高人氣公園。吳敏濟19日邀施工單位舉行啟用說明會，現場分送豬年小紅包，祝鄉親「豬年行大運」。
養工處第三工程隊隊長蘇佳禾指出，大東里幸福公園是外埔區的入口指標性公園，感謝吳議員協助凝聚社區共識，確定親子共融主題。在此增設扭腰機、漫步機及腹肌板等體健設施，還有304公尺的環園步道、長頸鹿溜滑梯、搖搖樂與沙坑等，總經費224萬元。
鑑於塑膠滑梯有釋出塑化劑疑慮，吳敏濟要求使用水泥建造，設計之初並利用圍欄圈住沙坑，避免寵物進入，但啟用後，居民反映仍有飼主帶狗進入砂坑。吳敏濟建議豎立禁止標示，提醒飼主注意衛生，維護孩童健康。
當地鄰長梁敏雄表示，公墓遷葬後，僅種植樹木和草皮，空蕩蕩沒人氣，他幾個月前向吳敏濟反映，陸續增加運動和休閒設施，特別是大型滑梯完成後，人氣直線上升。楊老太太也說，長頸鹿溜滑梯很受孫子喜愛，孩子玩得盡興，大人也可活動筋骨。
吳敏濟呼籲，全市還有許許多多的中小型綠地缺乏體健和休憩設施，建議市府朝親子共融的方向規畫，有幸福社區才有宜居城市。
(中國時報)
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