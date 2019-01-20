熱血義工 助單親媽蓋新家
台南市學甲區謝姓單親媽媽因家庭經濟不佳，只能與3名子女窩居在老舊、漏水的磚瓦平房，台灣寶島行善義工團19日上午前往謝家，70多名義工不收分文協助蓋新家，讓謝婦一家人能夠重新安居下來，讓人看到社會溫暖的一面。
伊甸社會福利基金會社工陳韻帆表示，基金會透過台南市衛生局轉介，得知6旬謝姓婦人的丈夫亡故後，與3名子女同居，但子女因有肢體、智能障礙或身心障礙手冊，都無法獨立工作，一家4口每月依靠殘障貼和各方救濟度日。
昨天上午台灣寶島行善團70多名義工來到學甲區謝婦住處，先是拆除老舊平房旁的倉庫，隨後利用材料搭建起組合屋，從灌漿、搭建骨架、打造房屋雛形，眾人齊心協力且不收任何酬勞，就是要給謝家人一座完整的家。
行善團理事張凱溱表示，預計下周日可完成一棟全新組合屋，包含3房1廳1衛，讓謝婦一家人重新有一座遮風避雨的新家。至於房屋材料費150萬元全來自社會大眾捐款，義工則來自全台各地，新舊義工都有且都有工程專長，利用假日時間自願來到偏鄉為弱勢民眾服務。
(中國時報)
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