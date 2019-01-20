惡老闆欺壓 少女打工5月倒欠2.2萬
寒假到了，打工千萬要當心！高雄1名國中輟學少女「小平」打工遇上惡老闆巧立名目，祭出「上班聊天扣100元」等5招欺壓，小平上班5個月倒欠2.2萬。高市少年隊警方循線逮補江姓老闆，全案依人口販運防制法等罪嫌偵辦，並函請勞工局裁罰。
警方調查，單親14歲少女小平的父親因公職災，右手掌慘遭機器碾斷，傷癒後仍無法搬運重物，經濟狀況差強人意。少女去年7月分擔家計，透過國中學姊介紹，前往48歲江姓男子經營7年的辣妹撞球館打工。
警方說，江男以時薪150元、每日工時4小時雇用未成年少女及成年女子。小平上班除要陪客人打撞球，還要打掃環境，但未獲得應有待遇，老闆露出本性，以遲到、上班聊天、早退、曠職、請假等5大私規苛扣薪水，讓小平第1個月實領僅3750元。
江男羅列出處罰細項「遲到1分鐘罰100元」、「早退1小時罰150元」、「曠職1天罰3000元」、「被記缺點如杯子沒洗、上班聊天等1次扣100元」，及「周一至周四請假，1天扣1000元，周五至周日請假1天扣1500元」，小平工作5個月竟還倒欠2萬2530元。
事後小平離職憤而向警方投訴，警方1月11日持搜索票前往江男經營的辣妹撞球館，查獲員工薪資袋、打卡單、員工注意事項規定、員工資料表、人事規章等，另在江嫌辦公室查獲安非他命吸食器及3包安非他命，共計39.83公克。
警方清查發現，包括小平在內有7名少女及1名成年女子，每月遭扣3000至8000元不等薪資。江嫌辯稱，這是公司內規約束員工，違反規定就扣薪水，令員警直斥「吃人夠夠」，全案依人口販運防制法、勞動基準法及違反毒品危害防制條例移送法辦。勞工局也受理全案，將對江男究責開罰，並進行勞資調解還受害勞工公道。
(中國時報)
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