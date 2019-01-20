新北警消陸空演練 打造安全城

2019年01月20日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

適逢119消防節，新北市消防局於板橋第一運動場前廣場，舉辦「打造新北安全城」活動，市長侯友宜校閱公共安全維護能量各團隊，並觀賞消防暨警察聯合模擬三大情境演練，連空勤總隊都出動直升機協助，演練過程耗時10餘分鐘，在場民眾直誇「演練超逼真！」

活動一開始由侯友宜校閱安全維護能量展示，共計有21個單位1000名人員，涵蓋消防、警察、稽查等各單位，隨後進行的聯合戰術演練，真實模擬車輛追撞搶救、建物坍塌搜救及建物滅火等三大情境。

侯友宜表示，警察、消防本一家，尤其捍衛安全時更要緊密結合在一起，更要納入衛生、環保、工務、市府緊密連結在一起，守護新北市民安全。適逢119消防節，結合警消及各單位進行演練，各單位第一線攜手合作，將災害降至最低。

侯友宜提到，身為基層警察出身的市長，提醒市府同仁事先預防遠比事後的處理更重要，當災害發生時，他也一定會和大家並肩作戰，共同守護市民的安全，讓新北市成為一個安全城市的典範。

另外，媒體詢問關於臉書中掀起的10年照片風潮，侯友宜臉出也張貼出30年前的照片，他說，10年前和現今模樣、頭髮差異不大，30年前落差比較大，照片是大學生涯時與同學們一起去新店碧潭划船，當時同學們都是單身、光棍去遊玩。

網友說侯友宜30年前的照片很像藝人納豆，侯友宜則笑稱，要是像納豆那麼好看就「卯死呀！」他（納豆）錢賺得很多，自己沒有那個行情，他太瀟灑了，「我哪像他，他女朋友那麼多！像他就害呀！」

(中國時報)