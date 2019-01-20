販售國外藥品 小心挨重罰
今年年假假期長，民眾出國旅遊機會高，不少民眾喜歡在國外購買藥品，桃園市衛生局呼籲，若購買藥品或者醫療器材返台販售，已違法《藥事法》，可處3萬至200萬罰鍰，去年就已開罰73件。
衛生局表示，民眾喜歡在國外採購藥品，以去年依《藥事法》開罰的案件中，藥品以合利他命、泰國青草膏或泰國五塔散最常見，醫療器材則是液態OK繃、隱形眼鏡等。
衛生局表示，藥品、醫療器材需經查驗登記核准及具備藥商資格才能於國內販售，不少民眾可能出國多買，或者原本就打算轉賣獲取利潤，去年就開罰73件，但多數因量不大，處3萬元罰鍰。衛生局提醒，若因小利遭開罰，得不償失，呼籲民眾謹慎。
衛生局也說，旅客入境攜帶自用藥物有限額，非處方西藥每種最多12個、合計不超過36個。若處方藥攜帶證明文件，以6個月用量為限，若未攜帶證明文件，以2個月用量為限。中藥材則每種最多1公斤、合計不能超過12種，中藥製劑則最多12個、合計不超過36個為限。
另外國外攜回藥品多數無中文說明，衛生局也說，民眾購買服用，常忽略用量、用途、禁忌及副作用等，恐導致健康受損，民眾應小心使用。
(中國時報)
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