兩車擦撞打滑 路人遭殃不治
天外飛來橫禍！彰化縣芳苑鄉18日發生小客車在路口與保全車擦撞事故，2車駕駛僅受輕傷，但離奇的是，小客車失控打滑時，意外把路邊的陳姓男路人「擊落」，陳男遭受重創、摔落路旁80公分深水溝後昏迷不醒，送醫仍不治。
芳苑鄉三成村小西路與過湖路口，23歲賴男駕駛保全車與22歲許女駕駛的小客車擦撞，保全車翻覆，小客車則失控偏移撞上站在路旁，正準備走路回養豬場上工的34歲陳男。
根據小客車的行車紀錄器畫面，事故當下陳男出現在前方路口，疑似聽到碰撞聲，回頭看了一眼，下一秒車輛失控，路人也瞬間消失在畫面中。家住雲林縣的陳男慘遭車禍波及、摔落水溝，被緊急送到二林基督教醫院、再轉送彰化基督教醫院，因全身多處骨折、氣血胸，傷重不治。
警方指出，無辜枉死的陳男是在附近豬寮工作的工人，剛到職2個月，當時正準備走去事故現場一旁的豬舍工作，被撞後跌落水溝，全身多處鈍傷、氣血胸，18日晚間因傷重宣告不治。
(中國時報)
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