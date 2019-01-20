虐童零容忍 南市建家暴防護網

2019年01月20日 04:10 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

台南市虐死女童案引爆社會憤怒，台南市長黃偉哲喊出虐童零容忍城市，市府民政局19日訂出計畫要從源頭防範家暴案件，並建構4道防護網的機制，希望民眾發揮雞婆精神，加強通報高風險家庭，避免家暴案件再發生。

民政局長顏振標19日召集科長與37區區長研商，決定建立4道防護網來防堵家暴案件。

顏振標表示，首先應健全里鄰服務網絡，透過民政系統的各層會議，加強通報轄內有家暴情形者，訪視高風險群子女照護情形，主動與警政、社政單位聯繫，並加強宣導家暴案件通報管道，以便及時援助受虐兒。

其次，各區公所在年終關心高風險家庭時，可聯絡社會局與衛生局派員了解是否發生有暴力事件。第三，將加強相關業務人員的講習及訓練，提升有關社會福利服務能力及查報技巧。最後，以獎勵加強服務，在遴選年度特優里長時，若有輔導家暴案件成功時，優先列入薦送表揚考量。

區長們認為，先將觀念教導至鄰長，做到「通報」的作為，再由里長或里幹事通報社會局社工系統介入。

(中國時報)